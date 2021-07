Partij Ethiopische premier haalt zo goed als alle zetels binnen

De Welvaartspartij van de Ethiopische zittende premier Abiy Ahmed heeft een grote meerderheid behaald bij de parlementsverkiezingen van 21 juni. Dat heeft de nationale kiescommissie zaterdag bekendgemaakt.

Ondanks het bloedige conflict in de opstandige deelstaat Tigray vonden in Ethiopië parlementsverkiezingen plaats op 21 juni, nadat ze eerder al twee keer waren uitgesteld. Premier Abiy Ahmed, die in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, hoopte er met zijn Welvaartspartij de meest eerlijke en democratische verkiezingen ooit van te maken.

Maar verschillende oppositiepartijen zoals het Oromo Liberation Front (OLF) en het Oromo Federalist Congress (OFC) hebben de stembusgang geboycot onder meer omdat kandidaten werden opgepakt en partijkantoren werden gevandaliseerd. In drie deelstaten kan daardoor nu niet worden gestemd en ook in veel andere kiesdistricten maakt onveiligheid een gang naar de stembus onmogelijk.

Volgens de nationale kiescommissie heeft de partij van Abiy Ahmed 410 van de 436 zetels veroverd. De weg naar een nieuwe termijn van vijf jaar als premier ligt dan ook open. In zijn overwinningstoespraak reikte hij de hand uit naar de oppositieleiders. ‘Deze verkiezing heeft geen winnaar of verliezers opgebracht, maar een democratie waarbij de ene vragen stelt en de ander verantwoordelijk wordt gehouden’, klonk het.

De Verenigde Naties waarschuwden vrijdag nog dat de humanitaire toestand in Tigray de voorbije weken ‘dramatisch verslechterd’ is voor de burgerbevolking. ‘Een van de meest verontrustende trends is de alarmerende toe­name van voedselonzekerheid en honger door het conflict. Meer dan 400.000 mensen lijden honger en nog eens 1,8 miljoen mensen staan op de rand van ­hongersnood’, aldus de alarmerende boodschap.