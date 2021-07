Elise Mertens en Hsieh Su-Wei winnen dubbelspel Wimbledon na spektakelstuk

Elise Mertens heeft haar derde grandslamtitel in het dubbelspel beet. Gekoppeld aan de Taiwanese Su-Wei Hsieh haalde ze het na een meeslepend gevecht in drie sets tegen de Russische tandem Veronika Kudermetova en Elena Vesnina. Het werd 3-6, 7-5 en 9-7.

Al snel werd duidelijk waar het probleem lag. Met haar tengere postuur kon Su-Wei Hsieh onvoldoende power en venijn in haar opslag steken, wat de Russische tegenstand te veel kansen bood om een break te forceren. In het vierde game was het zover, wat zorgde voor het eerste onderscheid: 3-1. Met haar opslag kon Mertens wel meteen voor een tegenbreak en 3-3 zorgen, maar in het achtste game liep het weer mis: 5-3.

Vooral de tweede opslag van de Taiwanese veterane miste tempo, wat ze onvoldoende kon compenseren met haar vaardige handjes. (En dan te zeggen dat Mertens’ vorige partner Aryna Sabalenka met haar power vaak verwoestend kon uithalen.) Jammer voor de 25-jarige Limburgse die weinig fout deed, met vaak fraai volleywerk aan het net erbovenop. De meest sprekende statistiek van die eerste set? Mertens en Hsieh konden slechts 33 procent van de punten op de tweede opslag binnenhalen. En daarmee red je het niet.

Foto: REUTERS

Geweldige comeback

In de tweede set kon Hsieh voor het eerst haar opslag behouden, wat tot een vroege voorsprong leidde voor het Europees-Aziatische koppel (1-2), maar in de vijfde game moest Mertens op haar beurt een break toestaan: 3-2 en 4-2. Met Hsieh aan de opslag dreigde nog verder onheil, maar de Taiwanese zette haar beste game neer. Bij 5-3 hield Mertens de hoop op een derde grand slam-dubbelzege – na de US Open 2019 en de Australian Open 2021 – nog overeind (5-4). De Belgisch-Taiwanese combinatie overleefde zelfs op wonderlijke wijze een Russisch matchpunt en snelde vervolgens naar winst in de tweede set: 5-7. Van 5-3 naar 5-7: als dat geen sterke comeback mag heten.

In de decider kwam Mertens/Hsieh zelfs voor het eerst in deze finale op voorsprong: 0-1 en 1-2. Terwijl het spektakelgehalte bleef toenemen - ook prins Wiliam en zijn Kate genoten mee vanop de tribune.- hielden beide teams mekaar tot 3-3 on serve. Toen zorgden Mertens en haar partner voor de eerste break, en kon Mertens bij 3-5 voor de zege serveren. Die kans ging verloren en het Russische span herstelde het evenwicht (5-5), maar Hsieh overleefde enkele breakpoints naar 5-6. Nooit was de zege zo dichtbij, maar de kans glipte weg. Kudermetova mocht net als in de tweede set voor de trofee serveren. Opnieuw lukte het niet: 7-7. Het knettergekke spektakel bleef maar duren. Bij 7-8 lag voor het voordeel weer bij Mertens/Hsieh. Dit keer was hij wel prijs: 7-9. Beide dames vielen vol ongeloof op de beroemdste gazon ter wereld.

Foto: AFP

Olympische Spelen

Zo mag de 25-jarige Limburgse na haar voortreffelijke dubbelparcours in Wimbledon toch met vertrouwen afreizen naar de Olympische Spelen, waar ze met Alison Van Uytvanck zal dubbelen. Alleen al door Mertens’ topvorm kan dat duo gelden als een medaillekandidaat.

Maandag wordt Mertens opnieuw het nummer één van de wereld op de dubbelranking. Ze had de koppositie dit jaar al even te pakken in de week van 10 mei.

De finale in het enkelspel werd eerder op de dag gewonnen door de Australische Ashleigh Barty. Zij staat al twee jaar bovenaan de WTA-ranking, maar wist tot nu toe maar één Grand Slam te winnen in 2019 op Roland Garros. In het enkelspel strandde Mertens (WTA-16) vorige week in de derde ronde. De Limburgse leed een 7-5, 6-3 nederlaag tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 27).