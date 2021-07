Eerste vrouwelijke arbiter van de mannenfinale op Wimbledon

De All England Club, die Wimbledon al sinds 1877 organiseert, bevestigde zaterdag dat de Kroatische de eindstrijd tussen de Serviër Novak Djokovic (ATP-1) en de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-9) zal leiden.

Daarmee is Wimbledon, vaak beschouwd als het meest traditionele bastion in het tennis, het laatste van de vier grandslamtoernooien waarbij een vrouw een mannenfinale leidt. Het toernooi vindt al sinds 1877 plaats.

De 43-jarige Cicak arbitreerde in 2014 al de vrouwenfinale op Wimbledon tussen de Tsjechische Petra Kvitova en de Canadese Eugenie Bouchard. In 2017 was ze verantwoordelijk voor de dubbelfinale bij de vrouwen. Ze was ref bij de laatste vijftien edities van Wimbledon en leidde ook duels op de Spelen van Athene (2004), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). In Rio was de scheidsrechter bij de vrouwenfinale.

Op de US Open was de Griekse Eva Asderaki-Moore de eerste in 2015. Zij leidde de finale tussen Novak Djokovic en Roger Federer. De Française Sandra de Jenken was in 2007 al de ref tijdens de mannenfinales van zowel de Australian Open als Roland Garros. Tijdens de laatste Roland Garros, vorige maand, was haar landgenote Aurélie Tourte de scheidsrechter in de eindstrijd bij de mannen.