Uefa bestraft Hongarije en Engeland voor wangedrag supporters

Zowel Hongarije als Engeland krijgen sancties opgelegd door de Uefa. De Hongaarse voetbalbond moet zelfs een boete van 100.000 euro betalen, en drie wedstrijden achter gesloten deuren spelen voor wangedrag van hun supporters.

Hongarije zal drie wedstrijden achter gesloten deuren moeten spelen, waarvan één met uitstel, en een boete van 100.000 euro moeten betalen. Oorzaak is het wangedrag van hun supporters. Zo werd tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk op 19 juni vanuit de tribunes in Boedapest racistische beledigingen jegens enkele gekleurde Franse spelers geroepen.

Verder stelde Uefa ook nog een onderzoek in naar homofobe spandoeken en pancarten die getoond werden door Hongaarse supporters in de andere groepswedstrijden tegen Portugal en Duitsland.

Naast de geldboete moet de Hongaarse voetbalbond ook een spandoek tonen met het logo van de Uefa en de tekst ‘#EqualGame’, tijdens de wedstrijden achter gesloten deuren. Dat is een Uefa-campagne die al vier jaar loopt en alle soorten discriminatie bestrijdt.

Ook de Engelse voetbalbond mag in de geldbuidel tasten: de Engelsen kregen een boete van 30.000 euro opgelegd. Daar ging het om drie incidenten: bij de beslissende strafschop van Harry Kane, scheen iemand vanuit de tribunes met een laserpen op de Deense doelman Kasper Schmeichel. Op televisiebeelden is een groen licht te zien dat over zijn gezicht flitst en zijn ogen nadert. Ook scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar in zijn rapport melding van. Daarnaast werd er door fans vuurwerk afgestoken en werd voor de aftrap met gefluit het Deense volkslied verstoord.

‘Communistische praktijken’

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto heeft zaterdag zwaar uitgehaald naar de Uefa. ‘Het lijkt er sterk op dat Uefa verklikkers in dienst heeft die niets anders te doen hebben dan rapporten te schrijven over wat iemand al dan niet gezegd heeft’, schreef Szijjarto zaterdag op Facebook. ‘Het zijn communistische praktijken, want bewijs is er helemaal niet voor nodig. Het rapport van de informant is voldoende.’