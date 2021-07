Nummer één Ashleigh Barty eindwinnaar op Wimbledon

De Australische klopte Karolína Plíšková (WTA-13) in drie sets (6-3, 6-7 en 6-3). Barty staat al twee jaar bovenaan de WTA-ranking, maar wist tot nu toe maar één Grand Slam te winnen in 2019 op Roland Garros.

Ongezien, die aanvangsfase van de finale. Barty was dan wel gestart als favoriet, maar dat de rode loper zo breeduit zou uitgerold worden, had ook zij niet durven te vermoeden. In anderhalve ademtocht stond ze 3-0 voor tegen Pliskova, die kreunend onder de zenuwen op Centre Court ronddraafde. Barty schreef zelfs de eerste 13 punten op haar naam. Opnieuw: du jamais vu op dit niveau.

Pas in het vierde spel kon de 29-jarige Tsjechische de ban breken. Het Wimbledon-publiek begroette met opluchting die primeur. Na amper twintig minuten mocht Barty al serveren voor setwinst, maar Pliskova richtte zich nog even op. Ze ging doorheen de opslag van de Australische en liet bij 5-3 zelfs even de hoop opflakkeren, maar Barty maakte het dan toch af.

Zo groot kon het verschil tussen het nummer 1 en het nummer 13 van de wereld toch niet zijn? En inderdaad. Zo groot wàs het verschil niet. Aanvankelijk gaf set 2 nochtans een gelijkaardig beeld. Barty snelde naar 3-1, in complete controle van het gebeuren, maar Pliskova had stilaan alle stress van zich afgeschud en geraakte steeds beter in de match. De Tsjechische won de drie daaropvolgende games, goed voor een 3-4 voorsprong.

Meeslepend

Wat een half uur lang eenrichtingstennis was, groeide uit tot een meeslepend duel: 5-5. Dat Pliskovas gevreesde opslag eindelijk vonken en vuur bevatte, verklaarde veel van die merkwaardige remontada. Barty mocht bij 6-5 nog wel voor set, match en tornooi serveren maar kon het niet afmaken. En in de tiebreak greep de ranke Oost-Europese, geholpen door enkele lucky shots, de levenslijn beet: 6-7 en ieder één set.

Een halfuurtje eerder – een set en 3-1 in het krijt - zouden zelfs intimi geen cent meer gegeven hebben voor Pliskova, maar uiteindelijk moest een decider de kampioen aanwijzen. Een knullige volley van Pliskova zette Barty op weg naar de eerste break van die derde set: 3-0 en 4-1. Kon Pliskova nogmaals uit de doden opstaan? Dat lukte niet meer. Barty maakte het af in 6-3.

Zo maakt Ash Barty haar kinderdroom waar. Nog belangrijker: ze is na Margaret Court en Evonne Goolagong Cawley de derde Australische vrouw op de erelijst van ’s wereld meest prestigieuze tennistornooi. Voor Barty is het na Roland-Garros 2019 meteen ook de tweede grandslamtitel.