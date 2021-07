Gent Jazz neemt maatregelen tegen dansers

Gent Jazz neemt extra maatregelen om te voorkomen dat de festivaltent ook een beetje een danstent wordt, zoals vrijdagavond het geval was aan het eind van het concert van Taxiwars. ‘Uit de bol gaan mag, maar dan wel in je eigen bubbel’, zegt organisator Bertrand Flamang.

Taxiwars, headliner van de eerste festivaldag op Gent Jazz, had bijzonder veel succes in de volgelopen tent. De jazzband van dEUS-frontman Tom Barman speelde een set die zo aanstekelijk was, dat sommigen na een tijdje aan het dansen sloegen. Door de inrichting met tafeltjes is er in de festivaltent ruimte zat vlak voor het podium. Het begon met twee meisjes die de benen strekten, maar al snel kregen ze gezelschap en na enkele minuten stonden voor het podium enkele tientallen mensen te swingen dat het een lieve lust was - alsof corona al definitief achter ons ligt. Een beeld dat virologen niet graag zouden zien, en iets wat ook organisator Bertrand Flamang zorgen baarde.

‘Zodra we zagen dat enkele mensen zich niet aan de regels hielden, hebben we ingegrepen’, vertelt Flamang. ‘Eerst hebben we veiligheidsmensen gestuurd om de mensen vriendelijk te vragen naar hun tafel terug te keren, maar toen dat niet lukte, hebben we de band gevraagd om te stoppen met spelen.’

Taxiwars hoefde niet eens abrupt te stoppen, want de band was sowieso aan zijn laatste nummer bezig. Presentator Mark Lefever kwam dan melden dat de band toch nog een nummer zou spelen, als iedereen opnieuw zou gaan zitten en zou ‘terugkeren naar zijn bubbel’. Dat deden de meesten ook, maar de harde kern ging tijdens dat bisnummer al snel weer aan het dansen. Waarna het concert eindigde in lichte verwarring, maar vooral met veel enthousiasme bij het publiek.

Meer security

‘Het is een beetje jammer dat het zo is moeten eindigen’, zegt Flamang. ‘Want het was een heel goed concert. En die muziek zet nu eenmaal aan tot dansen. Het is niet onbegrijpelijk dat de mensen dan de neiging hebben van alles gewoon los te laten. Alleen mag dat nu nog niet.’

Op het programma van Gent Jazz, dat nog loopt tot 18 juli, staan nog wel acts die muziek brengen waarop het moeilijk is te blijven stilzitten, zoals Blackwave, Brihang, Stuff en Marc Ribot’s Ceramic Dog. ‘Op die dagen zullen we meer securitymensen inzetten’, zegt Flamang. ‘Zij kunnen de mensen vriendelijk vragen om zich aan de regels te houden. Wie uit de bol wil gaan kan dat nog altijd, maar dan wel binnen zijn eigen bubbel.’

‘We gaan ook op voorhand praten met de managers van de bands én met de muzikanten zelf. Dat zal ruimschoots volstaan, want ook zij zich van de situatie bewust en willen alleen maar fijne concerten spelen.’