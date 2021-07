Charlottesville haalt omstreden standbeeld weg dat in 2017 nog leidde tot dodelijk protest

In Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia is het standbeeld van de omstreden generaal Robert E. Lee weggehaald. Plannen om het beeld weg te halen, leidde vier jaar geleden tot hevige rellen tussen voor- en tegenstanders.

Het beeld van generaal Robert E. Lee, de aanvoerder van de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) en een voorstander van slavenhandel, was in 2017 het middelpunt van uit de hand gelopen protesten van voor- en tegenstanders. Een vrouw kwam daarbij om het leven toen een rechts-extremist met zijn auto inreed op een groep tegendemonstranten.

Het beeld van de generaal op zijn paard is zaterdag dan toch in alle vroegte weggehaald. Daarna volgde de verwijdering van een beeld van een andere generaal, Thomas ‘Stonewall’ Jackson, die eveneens tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog vocht. Vorige maand werd in Charlottesville een resolutie aangenomen die het verwijderen van de beelden mogelijk maakte.

Toestaanders juichten toen de beelden van hun sokkel werden gehaald en in een vrachtwagen werden geladen. De beelden worden voorlopig bewaard in een opslagplaats, alvorens het stadsbestuur beslist over hun definitieve lot.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE