Charlotte Kool wint korte rit in Baloise Ladies Tour, Mischa Bredewold blijft leidster

De 22-jarige Nederlandse was de snelste na een, door een valpartij ontregelde, groepssprint. De Italiaanse Elisa Balsamo eiste de tweede plaats op voor haar landgenote Barbara Guarischi. Kelly Druyts werd zevende. De leiderspositie van Mischa Bredewold kwam niet in gevaar. Zij telt in de stand nog twee seconden voorsprong op de Duitse Lisa Klein en vier seconden op de Britse Anna Henderson.

Van bij de start zat de vaart er meteen in in de korte rit. Roxane Fournier wilde al snel een aanval opzetten. Na 20 kilometer koers muisde zij er vanonder, maar lang duurde de poging van de Française niet. Balsamo had net daarvoor wel de rushsprint binnengehaald. De Italiaanse verstevigde zo haar leiderspositie in dat nevenklassement en pakte nog eens drie bonificatieseconden. De Nederlandse Lonneke Uneken werd tweede voor haar landgenote Jip van den Bos.

Het bleef bijzonder onrustig maar toch trok een compact peloton, na 25 kilometer, de Nederlands-Belgische grens over. Dat peloton begon gegroepeerd aan de drie plaatselijke ronden, van elk 14,1 kilometer op en rond de Dudzelestraat in Westkapelle (Knokke-Heist). Niemand slaagde erin de op voorhand aangekondigde massasprint te ontlopen, mede door het werk van diverse ploegen die hun sprintster in stelling wilden brengen. Op zo’n 500 meter voor de finish gingen enkele rensters tegen de vlakte. Charlotte Kool kon het onheil ontlopen en sprintte naar haar eerste zege van het seizoen.

Deze namiddag volgt nog een individuele tijdrit over 7,6 kilometer, met start op de Heistlaan in Knokke-Heist en finish op de Dudzelestraat in Westkapelle (Knokke-Heist).

De organisatoren moesten schaven aan het vooropgestelde parcours van 11,4 kilometer. Dat zou identiek geweest zijn als de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour van 10 juni. De passage ter hoogte van de Leopoldsvaart-Noord en de Oostkerkestraat werd nu echter geschrapt omdat de kans bestaat dat er op die plaats bomen kunnen ontworteld worden door de wind. De organisatie nam daarop geen enkel risico, liet die passage links liggen, en kortte de tijdrit in tot 7,6 kilometer.