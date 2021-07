Dodelijk ongeval op de E17, twee inzittenden auto nog steeds spoorloos

Een vrachtwagen kon een personenwagen niet meer ontwijken. De auto zou met autopech zijn achtergelaten op de snelweg. De vrachtwagenchauffeur en zijn medepassagier zouden het ongeval niet overleefd hebben.

Om half vier zaterdagmorgen gebeurde een zwaar verkeersongeval op de E17 ter hoogte van de Beneluxlaan in Harelbeke. Een vrachtwagen kon een personenwagen niet meer ontwijken. De bestuurder kwam om, net als een inzittende. Er staat nog steeds een kilometerslange file. “Honderden vakantiegangers richting Frankrijk stonden al na tien minuten rijden stil”, zegt Joni Junes van de VAB.

Auto achtergelaten op de snelweg

Het ongeval deed zich voor toen een personenwagen met Franse nummerplaat pech kreeg en op de autoweg bleef staan. Omstaanders vertellen hoe ze twee mensen de auto zagen verlaten en daar achterlieten. De vrachtwagenbestuurder kon de auto niet meer ontwijken. Hij kwam tot stilstand tegen een verlichtingspaal en kantelde. De chauffeur overleed, net als een inzittende, de twee mannen kwamen uit Letland. De lading lag versperd over de autoweg. De inzittenden van de auto zijn nog steeds spoorloos. De identiteit van de bestuurder is nog niet bekend.

Extra files

Op de snelweg stonden algauw heel wat bestuurders die op reis vertrokken in de file. Ook de postbedeling zal wellicht vertraging hebben deze zaterdagmorgen. De linkerrijstrook van de E17 richting Gent werd eveneens afgesloten voor het verkeer omdat de verlichtingspaal op die rijstroken zou kunnen kantelen.

Honderden vakantiegangers onderweg naar de zon in Frankrijk waren nog maar goed en wel vertrokken of ze stonden al na tien minuten stil, zegt Joni Junes van de VAB. ‘De vakantieroute richting Lille wordt heel vaak genomen.’ Wie via Rijsel wilde passeren had pech.