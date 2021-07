De vakantie-uittocht: files op belangrijkste assen in Frankrijk verdubbeld

Dit weekend vertrekken veel Belgen op vakantie, en ook in onze buurlanden is de zomervakantie begonnen. Dat zorgt voor extra files.

Dit weekend vertrekken veel Belgen op vakantie, door de start van het bouwverlof in grote delen van het land. Zowel op de A7, de Autoroute du Soleil, tussen Lyon en Orange als op de A10 tussen Parijs en Bordeaux zijn de files het afgelopen uur verdubbeld in tijdverlies, meldt de mobiliteitsclub. In eigen land is er file op de E17 Gent - Kortrijk door een ongeval.

Op de route Luxemburg - Lyon - Spaanse grens is er al zowat 2,5 uur vertraging. Op de routes Parijs - Narbonne via Clermont-Ferrand, Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje en Parijs - Narbonne via Limoges schommelt de extra reistijd rond de 2 uur.

Wie richting Spanje rijdt door de Rhonevallei moet tot 5 uur extra rekenen om op zijn eindbestemming te geraken.

In Duitsland is het vakantieverkeer ondertussen ook op gang gekomen, met vooral vertragingen in het zuiden van het land richting Oostenrijk en Zwitserland. Maar de grootste vertraging is er voor terugkerende vakantiegangers vanuit Zwitserland: zij moeten rekening houden met 1 uur en 20 minuten extra tussen Bazel en Karlsruhe.

In Oostenrijk moet je rekening houden met 40 minuten tijdverlies voor de Karawankentunnel richting Slovenië bij Villach (A11). Er is 20 minuten vertraging bij de B179 Fernpassroute bij Innsbruck richting Italië.

In Zwitserland op de route Bazel - Como via de Gotthardtunnel is er ruim 1 uur vertraging. In Italië op de route Como - Firenze via Milaan verlies je anderhalf uur.