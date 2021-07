Delen van de Verenigde Staten en Canada gingen de voorbije weken gebukt onder een extreme hittegolf met temperaturen die opliepen tot wel 45 graden Celsius. In het Canadese Calgary is vrijdag een eind gekomen aan die extreme hitte met een spectaculaire storm.

Volgens inwoners regende het ‘hagelstenen zo groot als golfballen’, waardoor heel wat huizen en auto’s beschadigd raakten. Maar de storm brengt weinig soelaas: dit weekend klimmen de temperaturen opnieuw richting 30 graden in de regio.

In de westelijke staten van de Verenigde Staten worden dit weekend zelfs opnieuw recordtemperaturen verwacht. In grote delen van Californië en Nevada geldt het hoogste waarschuwingsniveau. Omdat het ook ‘s nachts amper zal afkoelen moeten niet alleen oudere mensen en zieken opletten, maar de hele bevolking. Ook in Utah en Arizona wordt extreme hitte verwacht.

In Death Valley, bekend als een van de heetste plaatsen ter wereld, kan het kwik tot meer dan 50 graden Celsius klimmen. De hoogste temperatuur die er ooit gemeten werd was 56,7 graden, maar dat record zou nu niet gehaald worden.

Door de hitte werd Canada ook getroffen door verschillende bosbranden. Die veroorzaakten op hun beurt dan weer zeldzame onweders, of zogenoemde pyrocumulonimbuswolken. ‘Dit is letterlijk een vuurstorm’, reageerde Daniel Swain, klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Californië vorige week op Twitter.

‘Ik denk dat dit de meest extreme vorm van brandgerelateerde wolkvorming is die ik ooit heb gezien sinds er satellietbeelden zijn.’