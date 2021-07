Meer jongeren stappen ongetest het vliegtuig op

Gisteren raakte bekend dat 20 positief geteste jongeren toch met het vliegtuig naar België waren teruggekeerd. Ondertussen is duidelijk dat er nog meer weigeren getest te worden, en met het vliegtuig huiswaarts keren.

Positief getest, en toch het vliegtuig opstappen. Dat deden 20 jongeren de afgelopen dagen die met de reisorganisatie Jongerentravel naar de Costa Brava afzakten. De organisatie had nochtans twee bussen ingelegd voor alle besmette jongeren, die gisteren in België zijn aangekomen. Gisteren bleek dat niet alle jongeren op de bus waren gestapt.

Zaakvoerster Katrien Corens kwam het zelf via sociale media te weten. ‘Ik kreeg berichten van onze monitoren dat zij op Instagram berichten zagen van jongeren die waren vertrokken, zo zijn wij het te weten gekomen’. Corens is teleurgesteld: ‘Wij hadden van het Agentschap Zorg en Gezondheid bericht gekregen dat onze jongeren die negatief getest waren niet op het vliegtuig mochten stappen omdat ze een hoogrisicocontact waren, en dus hebben we voor hen aparte bussen ingelegd. Dat andere ouders hun kinderen op een vliegtuig laten stappen, wetende dat ze positief zijn, snap ik niet. Welk voorbeeld geef je dan?’

Nog eens 48 jongeren niet op de bus gestapt

Ook bij reisorganisatie Summer Bash blijkt nu dat verschillende jongeren met het vliegtuig zijn teruggekeerd of nog zullen terugkeren. Een deel van hen weigerde zich op voorhand te laten testen. ‘We schatten dat 48 jongeren niet op de bus zijn gestapt. Een groot deel van hen testte negatief met de zelftesten die we hebben afgenomen, maar 9 van hen weigerden te worden getest. We hebben de ouders erop aangesproken, maar daar botsten we op een muur’, zegt zaakvoerder Jordy S’Jongers. De negatieve resultaten van de jongeren zijn bovendien al enkele dagen oud, en gebeurden via zelftests, bevestigt S’Jongers.

De organisatoren staan op dit vlak met hun rug tegen de muur. Corens: ‘Wij kregen verschillende mails van ouderen die ons eerder al meldden dat hun kinderen “geen deel meer uitmaakten van de vakantie”. Daar kunnen wij als organisatie niets tegen beginnen. We hopen dan dat daar verantwoordelijk wordt mee omgegaan, maar wij kunnen ouders niet verbieden hun kinderen te komen halen of op een vliegtuig naar huis te zetten. Het is vooral enorm jammer. Eigen kind, schoon kind zeker?’

Kama beweegt: reizen in tijden van corona

‘Mijn man is arts, hij volgt het op’

Ook bij Summer Bash klinkt hetzelfde. S’Jongers: ‘Volgens de regels moet je pas in België getest worden. Zo was er een moeder die ons screenshots van de website van de overheid stuurde, zeggende dat haar man arts is en de situatie op de voet volgt. “We volgen gewoon de regels”, klonk het. Er was geen dialoog mogelijk’.

Geldboetes

Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil de jongeren nu een administratieve boete opleggen. Woordvoerster Ria Vandereyt: ‘We willen absoluut proberen om hier consequenties aan te hangen. Het kan niet dat mensen die besmet zijn op het vliegtuig stappen. Er zijn enkele juridische pistes waarmee we de jongeren kunnen beboeten, die we nu bekijken. Voorwaarde is dat we weten over welke jongeren het precies gaat. We rekenen daarvoor op de medewerking van de reisorganisaties om ons de gegevens door te spelen.’ Hoeveel een administratieve boete zou bedragen, is nog niet duidelijk.