‘La Familia’: Romelu Lukaku op foto met Jay-Z

De Belgische topspits geniet nu van zijn vakantie en was op Instagram te zien aan de zijde van onder andere Jay-Z. De rapper is mede-eigenaar van het managementbureau Roc Nations Sports, waar Lukaku bij getekend is.

De foto werd door Michael Yormark, voorzitter van Roc Nations Sports, op Instagram geplaatst. Samen met Jay-Z probeert hij Lukaku in de Amerikaanse markt te zetten. Roc Nations vertegenwoordigt ook Jordan Lukaku, Axel Witsel en Kevin De Bruyne.

‘Inter was de juiste beslissing’

Lukaku scoorde dit seizoen 24 keer in de Serie A en was goed voor elf assists. In de topschutterstand moest hij alleen Cristiano Ronaldo voor zich dulden. Inter doorbrak dit seizoen de heerschappij van Juventus in Italië. De Nerazzurri sloten de competitie bovenaan af met maar liefst twaalf punten meer dan runner-up AC Milan.

Jay-Z zag het vanuit de VS graag gebeuren. Samen met voorzitter Michael Yormark, die de foto nam, is hij eigenaar van Roc Nation Sports. ‘Ik herinner me nog dat we samen de mogelijkheid bespraken om in de zomer van 2019 naar Inter te gaan’, stelt de Amerikaan bij La Gazzetta dello Sport. ‘Alle tekenen waren er dat dit de juiste beslissing zou zijn voor Romelu. Ik ben dan ook helemaal niet verrast door zijn doelpunten en het winnen van de ‘scudetto’. Romelu stelt zich een doel en doet daar alles voor.’

New Jersey (2018)

Heeft Jay-Z dan ooit al advies moeten geven aan de man die hem adoreerde tijdens zijn jeugdjaren? ‘Lukaku is een heel nieuwsgierige jongen. Het belangrijkste is dat hij zichzelf altijd de juiste vragen stelt. Hij doet altijd alles wat nodig is om beter te worden. Als voetballer, maar ook daarbuiten in zijn privéleven en als publieke figuur. Daardoor zal hij altijd maar blijven groeien.’

De twee kwamen elkaar voor het eerst tegen in 2018, bij een concert in New Jersey. En Jay-Z wist meteen dat hij een gepassioneerd iemand in huis had gehaald.

‘Romelu had het over zijn broer Jordan en vervolgens over zijn liefde voor muziek, iets dat ons bindt. Toen hij begon te praten over zijn opvoeding, had hij het over zijn vader en zijn moeder. Hij vertelde me over de liefde die ze hem gaven, zelfs op de moeilijkste momenten van het leven. Zijn vader is een ex-voetballer en daar werd zijn passie voor het spelletje geboren. Die vlam drijft hem nog steeds elke dag. Met zulke fundamenten zou hij altijd succesvol geweest zijn, zowel sportief als privé.’

Lukaku zelf kwam in de roze sportkrant ook aan het woord. Puur over muziek. ‘Jay-Z heeft mijn leven veranderd en geleerd in mezelf te geloven’, aldus de Rode Duivel. ‘Deze overwinning is het resultaat van opoffering. Ik heb altijd naar zijn muziek geluisterd, vooral op de moeilijke momenten betekende hij veel voor mij. Hij heeft me geleerd hoe ik een winnaar kon worden. Doe het, als je denkt dat Inter de juiste stap is. Dat zei hij tegen mij.’

Jay-Z belde Lukaku op na het winnen van de Italiaanse titel. ‘Hij die me feliciteerde... Jay wist hoe belangrijk het voor mij was om mijn eerste ‘scudetto’ in Italië te winnen. Ik prijs me gelukkig dat ik met hem kan praten wanneer ik wil en dat hij mij steunt.’