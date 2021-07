De politie van Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, is erin geslaagd de ontvoering van een zesjarig meisje te verijdelen. Hoe dat gebeurde, is te zien op beelden die gemaakt werden met de bodycam van een van de agenten. ‘Ik wil mijn papa’, hoor je het huilende meisje zeggen wanneer de agenten haar uit de auto halen.

Het zesjarige slachtoffer was naar haar huis in Louisville aan het fietsen toen een man in een rode auto haar vastgreep en in de wagen zette. Een getuige zag het gebeuren en noteerde de nummerplaat van de wagen, die hij aan de politie bezorgde. De agenten slaagden er binnen het half uur in om de auto te vinden en de verdachte te overmeesteren.

Op beelden van de bodycam van een van de agenten is te zien hoe hij met getrokken wapen de auto benadert en roept om de deur aan de passagierskant te openen. Hij helpt het huilende meisje uit de wagen en leidt haar weg. De veertigjarige verdachte wordt aangeklaagd voor ontvoering van een minderjarige, maar pleitte onschuldig.