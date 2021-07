Nederlandse festivalorganisatoren met de handen in het haar

De Nederlandse regering kondigde vrijdagavond nieuwe verstrengingen aan door het stijgend aantal besmettingen. Festivalorganisatoren reageren teleurgesteld: ‘Het bier stond koud, nu moet alles weer worden platgegooid’.

Vrijdagavond maakten ontslagnemend premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse evenementen tot 13 augustus niet meer kunnen doorgaan. Op eendaagse evenementen moet anderhalve meter afstand worden gehouden en moeten bezoekers zitten. Ook werd beslist dat twee derde van de maximale capaciteit bij evenementen binnen is toegelaten, en iedereen neerzit. Discotheken en nachtclubs moeten weer de deuren sluiten. Er komt een sluitingsuur voor de horeca tussen middernacht en 6 uur. Horecabezoek kan enkel nog met een vaste zitplaats en op anderhalve meter afstand.

‘De afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat er een wolk voor de zon is geschoven. Mede door de deltavariant stijgen de besmettingscijfers erg hard. Het aantal besmettingen is in een week tijd verzevenvoudigd’, zei ontslagnemend premier Rutte tijdens een persconferentie. ‘We scherpen zo gericht mogelijk de maatregelen aan, dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk.’

Avond op voorhand artiesten afgezegd

Ondertussen reageert de festivalsector ontgoocheld. Verschillende festivals kunnen nu op het nippertje niet doorgaan. Zo ook het Secret Forest Festival. Het festival zou normaal vandaag plaatsvinden in het Groningse Stadskanaal.

Verschillende festivals die dit weekend zouden plaatsvinden hebben alles geannuleerd. Het is meestal niet meer mogelijk om het terrein nog anders te gaan inrichten, zodat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Op vijf podia zouden 46 artiesten optreden. De organisator reageert teleurgesteld bij Radio 1: ‘Het bier stond koud, we hebben alle artiesten nu afgebeld. Ik ben er echt schijtziek van’.

‘Zeg dan nee’

Ook het festival Lowlands, het grootste festival in Nederland, gaat waarschijnlijk niet doorgaan, ook al was het gepland van 20 tot 22 augustus, hetzelfde weekend als Pukkelpop bij ons. Maar dat is te laat om een grootschalig evenement nog op poten te zetten, reageert Lowlands-directeur Eric Van Eerdenburg bij het Nederlandse persagentschap ANP. Hij hekelt de onzekerheid waar de Nederlandse regering organisatoren nu mee opzadelden: ‘Dit is een hele slappe politieke beslissing’, reageerde Van Eerdenburg op Radio 1. ‘Zeg dan nee’.

Ook andere organisatoren reageren teleurgesteld. Volgens hen is dit te kort dag, en is er niet de capaciteit om plots iedereen van zitplaatsen te voorzien. Gisteren raakte bekend dat de grote Nederlandse festivalorganisator ID&T een kort geding aanspant tegen de overheid omwille van de verscherpte coronamaatregelen. ‘Het is een disproportioneel besluit’, zei ceo Ritty van Straalen daarover tegen nieuwsagentschap ANP.

‘Logisch en verantwoord’

De ontslagnemende premier benadrukte ook dat de bevolking de verspreiding van het virus grotendeels zelf in de hand heeft. ‘Het afremmen van het virus gaat niet alleen om de aanscherping van maatregelen. Kijk ook naar de eigen omgeving. Ik snap dat er borrels, feestjes en barbecues worden gehouden. Op zich kan dat, maar doe het verstandig en neem verantwoordelijkheid. Hou feestjes klein en beheersbaar.’

Rutte schudde ook de kritiek van zich af dat de Nederlandse regering te snel de teugels heeft gelost. ‘Het was logisch om dat besluit te nemen. Toen hielden we al rekening met een stijging van de besmettingen. Maar het blijkt nu sneller te gaan dan de modellen toen zeiden’, besluit hij tijdens de persconferentie. Ook minister van Volksgezondheid Hugo De Jonghe houdt vol dat de keuze om eind juni de meeste coronamaatregelen te laten varen, op dat moment ‘logisch en verantwoord’ was.

