Haïtiaanse Senaat roept eigen voorzitter uit tot interim-president

Senaatsvoorzitter Joseph Lambert is vrijdag door de Haïtiaanse Senaat als interim-president gekozen, dat meldt persagentschap Belga. De politieke chaos in het land groeit sinds de moord op president Jovenel Moïse.

‘Ik betuig mijn nederige dankbaarheid aan de politieke instellingen die mij steunen’, zo heeft Lambert vrijdagavond (plaatselijke tijd) op Twitter gemeld. De Senaatsvoorzitter zegt dat hij de weg wil vrijmaken voor een democratische machtsovergang. Op 26 september zijn in Haïti presidents- en parlementsverkiezingen gepland.

De stemming lijkt de politieke chaos na de moord op president Jovenel Moïse (53) alleen maar groter te maken. De regering vroeg ondertussen aan de VN en de VS om troepen naar het land te sturen.

Haïtiaanse president Jovenel Moïse werd woensdagochtend door een groep gewapende mannen die ’s nachts zijn privéwoning waren binnengedrongen vermoord. Eerder leek interim-premier Claude Joseph de touwtjes in handen te nemen (DS 9 juli), maar nu schuift de Senaat hun voorzitter Joseph Lambert naar voren als interim-president.

Slechts een derde van de senatoren nog in functie

Of de Senaat nog de bevoegdheid heeft om een interim-president aan te duiden, is niet duidelijk. Omdat de parlementsverkiezingen van oktober 2019 niet zijn doorgegaan, onder meer als gevolg van de gewelddadige protesten die toen plaatsvonden tegen president Moïse, is de ambtstermijn van de meeste senatoren intussen afgelopen.

Momenteel zijn nog maar tien van de 30 senatoren in functie. Daarvan hebben er acht voor Lambert gestemd, terwijl de twee anderen zich hebben onthouden, zo melden lokale media.

Bovendien bestaat er ook grote onduidelijkheid over de functie van regeringsleider. President Moïse had enkele dagen voor zijn dood Ariel Henry aangeduid als interim-premier, in afwachting van nieuwe verkiezingen. Maar omdat hij nog niet was beëdigd, ziet ook uittredend premier Claude Joseph zichzelf nog altijd als regeringsleider.

Claude Joseph heeft na de moord op de president ook de staat van beleg afgekondigd en meer bevoegdheden naar zich toegetrokken. De regering vroeg aan de VN en de VS om troepen te sturen, om strategische locaties te helpen beveiligen.