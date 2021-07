Lokaal onweer met veel regen

De maxima schommelen van 19 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot 23 graden in de Kempen, maar lokaal kan er veel regen vallen.

Het is zaterdag eerst zwaarbewolkt in het westen met perioden van regen. In het oosten begint de dag droog met opklaringen. In de loop van de dag wordt het onstabiel. Het wordt dan wisselend tot zwaarbewolkt met verspreid in het land de ontwikkeling van stevige regen- en onweersbuien. De kans op onweer is het grootst in de oostelijke landshelft, zegt het KMI. Lokaal kan er heel veel regen vallen. De maxima schommelen van 19 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot 23 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot soms matige wind uit veranderlijke richtingen.

Zaterdagavond blijft het wisselvallig met nog felle buien, die plaatselijk vergezeld zijn van onweer. Later in de nacht is er doorgaans veel bewolking met vooral in het noorden en het oosten van het land nog wat regen of een bui. Er is ook kans op vorming van nevel of mist. De minima liggen tussen 11 graden in de Ardennen en 14 graden elders. De wind is meestal zwak en draait naar west tot zuidwest.

Zondag start met veel ochtendgrijs, met op een beperkt aantal plaatsen opklaringen. Geleidelijk breekt de bewolking op vele plaatsen en evolueren we naar een mix van zon en stapelwolken, waarbij het soms zwaarbewolkt is. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al kunnen er nog een paar buien vallen, vooral in het noorden van het land. Tegen de avond verdwijnen de stapelwolken en verschijnen er hoge wolkensluiers. De maxima liggen rond 21 of 22 graden, 18 tot 20 graden aan zee en in de Ardennen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, tegen de avond zwak en draaiend naar het zuiden tot zuidoosten.