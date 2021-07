Nederlandse festivalorganisator sleept overheid voor de rechter

De grote Nederlandse festivalorganisator ID&T spant een kort geding aan tegen de overheid omwille van de verscherpte coronamaatregelen. ‘Het is een disproportioneel besluit’, zegt ceo Ritty van Straalen tegen nieuwsagentschap ANP.

ID&T organiseert onder meer de festivals Defqon.1, Mysteryland, Awakenings, Sensation, Thunderdome, Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en Milkshake.

In het kort geding eist de festivalorganisator een duidelijk besluit vanuit de overheid. Ofwel moeten festivals kunnen doorgaan onder de zogenoemde Nederlandse Fieldlab-voorwaarden, waaronder testevents zijn opgezet, ofwel moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. ‘Dat laatste is het betalen van onze rekeningen door middel van het garantiefonds’, stelt Van Straalen.

Begin volgende week ligt het kort geding bij de rechter. ‘We willen nu duidelijkheid’, zegt Van Straalen. ‘We kunnen niet iedereen tot 14 augustus aan het lijntje houden. Ze kunnen ons niet meer laten bungelen.’

Vrijdagavond maakten ontslagnemend premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer worden gehouden en dat bezoekers van een evenement moeten zitten. Ze deden dat uit vrees voor een verdere toename van het aantal besmettingen, vooral onder jongeren.

‘We hebben ons tijdens de Fieldlab-evenementen hard ingespannen samen met de overheid en we hebben hier samen conclusies uit getrokken. Nu trekt de overheid de handen ervan af en laten ze ons bungelen’, vindt Van Straalen.

Ook de directeur van festival Lowlands is boos op het kabinet. Het festival zou dit jaar van 20 tot en met 22 augustus plaatsvinden. Daarmee heeft de organisatie van Lowlands een kleine week om het festival op te zetten, als de verstrenging van de maatregelen wordt opgeheven.

‘Dat is veel te kort en kost hartstikke veel geld. Ze stralen iets uit van: “je ziet maar hoe je het oplost”’, zegt Lowlands-directeur Van Eerdenburg tegen persbureau ANP. ‘Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit.’

Verder heeft ook de Nederlandse horeca het moeilijk met de nieuwe restricties. De voorzitter van de Nederlandse beroepsvereniging, Robèr Willemsen, wil aanvullende financiële compensatie. ‘Het is onbegrijpelijk dat de horeca keer op keer de sector is die aan het kortste eind trekt. Dit is echt de easy way out; het probleem zit hem in het feit dat men zich niet meer aan de basisregels houdt, dat los je niet op met draconische restricties voor de horeca’, zegt hij.