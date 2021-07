Na 20 jaar laten we de Afghanen liever aan hun lot over

‘Als dit zo doorgaat, is een burgeroorlog in Afghanistan zeker voorstelbaar en dat zou de wereld zorgen moeten baren’. Dat zei de Amerikaanse viersterrengeneraal Austin Miller, hoofd van de missie in Afghanistan, onlangs. 20 jaar lang waren de Amerikanen en hun bondgenoten nadrukkelijk aanwezig in Afghanistan en dan zegt hun viersterrengeneraal zoiets.

De operatie in Afhanistan heeft ons land miljoenen gekost. De Amerikanen miljarden. En het lijkt allemaal voor niets geweest te zijn. Of zijn we nu te pessimistisch? Corry Hancké en Peter De Lobel praten ons bij.

