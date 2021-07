Onze moedertaal verstaat niets van het dierenrijk. Het is de enige mogelijke conclusie wanneer we een aantal spreekwoorden van naderbij bekijken. Kiplekker? De dieren zitten vol botmisvormingen en andere kwaaltjes. Als een vis in het water? Dan moet u aan de milieumaatschappij maar eens vragen hoe zuiver onze waterlopen zijn.