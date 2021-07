Enkele honderden deelnemers tonen zich in Gent solidair met hongerstakende sans-papiers

Onder de stadshal in Gent nemen enkele honderden personen vrijdagavond deel aan een solidariteitsactie voor de mensen zonder papieren in hongerstaking in Brussel. De actievoerders riepen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, premier Alexander De Croo en UGent-rector Rector Rik Van de Walle om hun verantwoordelijkheid te nemen.

De actie werd georganiseerd door een samenwerkingsverband van een tiental verenigingen die steun geven aan de USPR (Union des Sans-Papiers pour la Régularisation). Sinds februari bezetten de sans-papiers de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de VUB en ULB, waar ze in hongerstaking zijn om begrip te vragen voor hun uitzichtloze situatie.

• Situatie hongerstakers wat minder geblokkeerd

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi gaat niet in op de vraag om collectieve regularisatie en de toestand van de hongerstakers gaat fel achteruit, zegt Thomas Weyts. ‘Jullie hebben de beelden gezien in de kerk. Het is duidelijk dat er heel dringend een uitweg moet komen voor deze mensen. Ze zijn niet in hongerstaking gegaan omdat ze daar plots zin in hadden of omdat ze geen ander actiemiddel kenden, maar na meer dan een jaar actievoeren in volle coronacrisis.’

‘Er moet een verantwoorde oplossing komen voor al die mensen. Voor iedereen zonder papieren, niet alleen de hongerstakers. En dat betekent regularisatie. Het recht om hier legaal te wonen, te werken, te leven en te sterven. Dat hun kinderen normaal naar school kunnen gaan, zonder schrik te hebben om opgepakt of uitgewezen te worden.’