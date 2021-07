De ‘onophoudelijke persoonlijke aanvallen’ hebben Ihsane Haouach doen besluiten haar ontslag in te dienen als regerings­commissaris. Dat de regering haar donderdag openlijk terugfloot, maakte haar beweegruimte erg krap.

‘Sinds mijn benoeming ben ik het onderwerp van harde persoonlijke aanvallen, die elkaar alleen maar versterkten. Het debat over de neutraliteit is legitiem, maar kan niet gevoerd worden in een klimaat ...