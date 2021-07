Situatie hongerstakers wat minder geblokkeerd

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) wil geen sans-papiers toelaten in knelpuntberoepen. Toch gloort er wat hoop.

De hongerstaking van sans-papiers zit zondag aan dag vijftig. Ogenschijnlijk lijkt de kwestie geblokkeerd. De onvoorwaardelijke steun van premier Alexander De Croo (Open VLD) aan staatssecretaris voor Asiel Sammy Mahdi (CD&V) verkleinde de hoop op een snelle afloop.

Vrijdag sloeg minister van Werk Crevits nog een deur dicht. In een opiniestuk (DS 9 juli) vroeg een aantal werkgevers en vakbonden om de sans-papiers een vergunning te geven om een knelpuntberoep uit te oefenen. Maar zo’n vergunning kan voor haar alleen worden gegeven aan mensen die legaal in België verblijven.

Het kabinet van Mahdi stelde dat zo’n bijzondere vergunning ook te verkrijgen is in het land van herkomst. Dat betekent dat de betrokkenen eerst moeten terugkeren. Die reageren huiverachtig.

‘Vooruitgang’

Binnen de regering lijkt er in deze uiterst gevoelige kwestie geen sprake van een breuk, het regeerakkoord blijft de Bijbel. Wel kon de demarche van Olivier De Schutter, een speciaal gezant voor de VN (en gewezen kandidaat van Ecolo) op weinig bijval rekenen. De man sprak in eigen naam, naar verluidt waren de VN niet op de hoogte van zijn actie.

Toch beweegt er iets. Zo was er afgelopen woensdag een informeel en aftastend contact tussen de organisatoren, het kabinet-Mahdi en de Dienst Vreemdelingenzaken. Enkele misverstanden werden uit de wereld geholpen. De organisatoren spraken van ‘vooruitgang’.

Wellicht komt de door Mahdi voorgestelde oplossing iets dichterbij. Daarbij zouden de dossiers van de actievoerders in een persoonlijk onderhoud bestudeerd worden om te zien of ze in aanmerking komen voor individuele regularisatie. De kans is groot dat dat niet voor iedereen het geval zal zijn, ook niet voor de hongerstakers. Zij worden van nabij gemonitord door het Rode Kruis en Dokters van de Wereld. Dat ­verkleint de kans op een fatale ­afloop.