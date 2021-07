Nederlands nachtleven weer op slot tot half augustus

De Nederlandse regering treft maatregelen om grip te krijgen op het aantal coronabesmettingen dat weer sterk is gaan stijgen. Ze stapt af van ‘Testen voor Toegang’ voor horeca, discotheken en festivals en wil dat de horeca sluit tussen middernacht en 6 u ’s ochtends.

Ontslagnemend premier Mark Rutte (VVD) en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) maakten na spoedoverleg vrijdag tijdens een persconferentie bekend dat de regering enkele maatregelen aanscherpt in het licht van de toenemende coronabesmettingen.

‘Uit de cijfers blijkt dat besmettingen voornamelijk gebeuren op feestjes thuis en bij uitgaan in cafés, discotheken en clubs’, begint Rutte. ‘Daarom moet anderhalve meter afstand houden opnieuw de norm worden, en moet iedereen over een vaste eigen zitplaats beschikken, overal en in elke situatie.’

Omdat het ‘Testen voor Toegang’ dus allesbehalve effectief is gebleken, zet de regering het systeem op pauze, zeker tot 14 augustus. In plaats daarvan de anderhalve meter-regel weer te laten gelden komt doorgaans neer op een beperking van de capaciteit tot een derde, volgens Rutte. Alleen bij evenementen waarbij mensen op hun plek zitten, zou testen voor toegang nog mogen.

Tussen middernacht en 6 u ’s ochtends moet de horeca sluiten, kondigde Rutte aan. ‘Geen sportwedstrijden op groot scherm, geen optredens...’ De beperkingen gaan zaterdagochtend om 6 u in en blijven gelden tot zaterdag 14 augustus.

Stijging aantal besmettingen maakt nerveus

Aanleiding voor het verscherpen van de maatregelen, is het oplopend aantal positieve tests, in combinatie met de besmettelijke deltavariant. Het Outbreak Management Team, waar de Nederlandse experts in zetelen, bracht een rapport daarover onder de aandacht van de regering.

Vrijdag registreerde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6.986 positieve coronatests. Dat waren er ruim 1.500 meer dan een dag eerder, toen 5.475 positieve tests werden doorgegeven.

Jongeren kwetsbaar

Met name jongeren testten positief. De hoge besmettingsaantallen volgen op versoepelingen die 26 juni zijn ingevoerd. Sindsdien geldt op de meeste plekken geen mondmaskerplicht meer en mag de horeca weer volledig open.

Ondanks de vereiste toegangstests bleken feestavonden in diverse nachtclubs afgelopen weken coronabrandhaarden. Zo zijn honderden positieve coronatests herleid naar een avond eind juni in discotheek Aspen Valley in Enschede en waren er corona-uitbraken in diverse cafés verspreid over het land. Het Testen voor Toegang-systeem lijkt dan ook verre van waterdicht.