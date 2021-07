Ihsane Haouach neemt ontslag als regeringscommissaris: ‘Mikpunt van persoonlijke aanvallen’

Ihsane Haouach heeft haar ontslag aangeboden als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Ze spreekt van ‘onophoudelijke persoonlijke aanvallen.’

‘Sinds mijn benoeming ben ik het mikpunt geweest van persoonlijke aanvallen die alleen maar zijn toegenomen’, stelt ze in een brief aan bevoegd staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo). ‘Het debat over de neutraliteit is legitiem, los van mijn benoeming, maar dat kan niet in een beschadigingsoperatie. Geen enkel constructief debat kan daaruit voortkomen. Deze context van wantrouwen en geweld aan mijn adres maakt het mij onmogelijk om mijn functie efficiënt uit te oefenen.’

Ze benadrukt wel dat haar ontslag niet het einde betekent van haar engagement voor gelijkheid en fundamentele rechten. ‘Die zal ik onder een andere vorm blijven verdedigen.’

Ihsane Haouach werd in mei door Ecolo als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen aangesteld, maar ging al meteen over de ­tongen omdat ze een hoofddoek draagt. MR-voorzitter ­Georges-Louis Bouchez vond de benoeming een ‘provo­catie’ en in strijd met de noodzakelijke neutraliteit van de overheid.

Net toen de kritiek ging ­liggen, deed Haouach vorig weekend enkele prikkelende uitspraken in Le Soir. Ze suggereerde dat de neutraliteit van de staat moet worden geherdefinieerd naargelang van de samenstelling van de bevolking. In een eerder ­interview uit 2020 betreurde ze dat de moslimgemeenschap zich door interne ­verdeeldheid niet tot een ­echte politieke macht kan ontwikkelen. Ze hekelde de wetgeving over onverdoofd slachten en het dragen van de hoofddoek.

Woensdag sloeg Haouach mea culpa in een Facebookpost. Ze benadrukte dat ze nooit de scheiding van kerk en staat in vraag wilde stellen. De handelsingenieur wees op een onhandige formulering. Maar donderdag moest ze het in de Kamer ontgelden. ‘Er is geen marge meer voor nieuwe incidenten’, besloot premier Alexander De Croo (Open VLD). Zelfs Ecolo nam afstand. Als regeringscommissaris kon ze aanblijven. Maar ze zal zich van publieke uitspraken moeten onthouden. Uiteindelijk heeft ze vrijdag zelf de handdoek in de ring gegooid.