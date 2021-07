‘Minstens twintig jongeren die positief testten, vlogen terug vanuit Spanje’

Zeker twintig jongeren die in Spanje positief testten op het coronavirus zijn de afgelopen dagen toch gewoon op het vliegtuig gestapt richting België. Dat bevestigt reisorganisatie Jongerentravel.

‘Helaas hebben we weet dat minstens twintig jongeren Spanje met het vliegtuig verlaten hebben, en ze hadden wel degelijk positief getest’, zegt Katrien Corens, zaakvoerster van Jongerentravel, aan de VRT. ‘Mama en papa hadden daar vliegtuigtickets voor gekocht. En ze zijn gewoon vertrokken.’

Volgens haar zijn er meer jongeren, die niet met aan de organisatie zijn verbonden, die zo zijn teruggereisd. ‘Het gaat inderdaad om grote getallen. Mensen die blijkbaar niet beseffen hoe ernstig de situatie is.’

Eerder op de dag arriveerden twee bussen met besmette jongeren die waren ingelegd door organisatie Jongerentravel na een rit van 16 uur vanuit Spanje in België. Daarin zaten 112 jongeren.

Corens zegt dat ze verbaasd en verbolgen is. ‘Wij doen alle moeite van de wereld om de terugkeer coronaproof te laten verlopen en toch zijn er ouders geweest die waarschijnlijke besmette kinderen naar huis hebben laten vliegen. Ze zijn egoïstisch. Eigen kind, schoon kind, maar wat met de andere passagiers? Iedereen weet toch dat de deltavariant snel verspreidt.’

Het doet vragen reizen over hoe het mogelijk is om uit een rode zone als Spanje probleemloos op een vliegtuig te stappen, hoewel je covid-positief hebt getest. Wie besmet raakt in een land dat rood kleurt moet immers ter plekke in quarantaine. Voor het instappen op een vlucht is het echter niet verplicht om een coronacertificaat of een negatieve test voor te leggen. Enkel een ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) is verplicht.

Geen terugvlucht zaterdag

Zaterdag zouden de negatief geteste reizigers van Jongerentravel naar huis vliegen met Brussels Airlines. Op vraag van Volksgezondheid en Zorg & Gezondheid gaat dit niet door. De jongeren zijn allemaal hoogrisicocontacten en moeten in quarantaine blijven. ‘Er is een bus onderweg naar Spanje. Morgen worden ze opgepikt’, zegt Corens die bedolven wordt onder de verontwaardigde telefoons en mails. ‘Ouders willen dat ik hen toch de boarding pass voor hun kind opstuur. Ze beseffen blijkbaar nog steeds niet wat corona is.’ De tickets gaan ze niet krijgen. Jongerentravel heeft de zitjes bij Brussels Airlines al geannuleerd. ‘Dat zijn enorm hoge kosten voor ons.’

Of Corens intussen spijt heeft van de reizen? ‘Achteraf is het makkelijk praten. Vandaag zou ik het inderdaad niet meer opstarten. Maar tot vorige week leek het te kunnen. En ik was niet de enige die zo dacht.’