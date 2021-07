Zaila Avant-Garde heeft donderdag de Scripps National Spelling Bee gewonnen. Ze is daarmee de eerste Afro-Amerikaanse deelneemster die de prestigieuze wedstrijd wint en de eerste zwarte deelneemster sinds de Jamaicaainse Jody-Anne Maxwell in 1998. Opmerkelijk is ook dat de studente uit New Orleans slechts twee jaar competitief spelt. Avant-Gardner is slechts 14 en zit in de achtste graad (tweede middelbaar).

Ze won de wedstrijd door het woord ‘Murraya’, een plantengeslacht. Daarvoor struikelde ze bijna over een andere botanische term, ‘Nepeta’. Ze wist echter kalm te blijven en sleepte zo de prijzenpot van $50.000 naar binnen.

De non-profit wedstrijd vindt sinds 1925 plaats. Enkel tijdens WOII en in 2020 door de pandemie werd die geannuleerd. De meeste deelnemers zijn van de VS, maar elk jaar doen studenten mee van over de hele wereld. De maximumleeftijd om deel te nemen is 14.

Naast spellen, is Zaila ook een gedreven basketbalspeelster. Zo heeft ze zelfs drie Guinness World Records op haar naam staan waaronder de meeste dribbels met drie ballen.