Italiaan Berrettini eerste finalist Wimbledon

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP-9) speelt zondag in Wimbledon zijn eerste grandslamfinale. De 25-jarige Italiaan versloeg vrijdag in de halve finale de Pool Hubert Hurkacz (ATP-18) in vier sets (6-3, 6-0, 6-7 (3-7), 6-4). De wedstrijd duurde 2 uur en 36 minuten.

De Italiaan won in de kwartfinales van de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-19) in vier sets: 6-3, 5-7, 7-5 en 6-3. Hurkacz (ATP-18), de revelatie van het toernooi, verbaasde in de kwartfinale en versloeg achtvoudig winnaar Roger Federer (ATP-8) in drie sets (6-3, 7-6 (7-4), 6-0).

In zijn eerste grandslamfinale komt Berrettini uit tegen de winnaar van het duel tussen de Serviër Novak Djokovic (ATP-1) en de Canadees Denis Shapovalov (ATP-12).

Eerder dit jaar stond de Italiaan in de kwartfinales op Roland-Garros. Berrettini won in zijn carrière al vijf titels, waarvan twee op gras. Vorige maand was hij nog de beste in Queen’s.