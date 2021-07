Expert bodemsanering: ‘Verpakte PFOS-grond vraagt quasi eeuwigdurende opvolging’

De inkapseling van met PFAS verontreinigde grond vraagt een quasi eeuwigdurende opvolging. Dat heeft expert bodemsanering William Leys vrijdag gezegd in de Vlaamse onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling. ‘Zeggen dat een folie een garantie van 100 jaar heeft, zou ik zelf nooit doen’, aldus Leys.

De onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling in het Vlaams Parlement hoorde vrijdag opnieuw een aantal experten die meer duidelijkheid moeten geven over de vervuiling rond de site van de 3M fabriek in Zwijndrecht. Op deze tweede zittingsdag kwamen onder meer specialisten bodemonderzoek en bodemsanering langs.

De vervuiling op de site kwam onlangs naar boven naar aanleiding van de Oosterweelwerken. De grond die moest worden uitgegraven bleek concentraties van PFOS te bevatten die een heel pak boven de normen liggen.

• Overzicht | PFOS-vervuiling in Zwijndrecht

De zwaarst vervuilde gronden zullen worden ingepakt in een veiligheidsberm van ruim een kilometer lang en 6,5 meter hoog, die komt op de site van 3M. Het gaat om 135.000 kubieke meter zwaar vervuilde grond met een PFOS-concentratie tot 1.000 microgram per kilogram.

Verschillende parlementsleden stelden de experten vragen over de levensduur van een dergelijke inkapseling van de vervuilde grond. Expert bodemsanering William Leys, van ingenieursbureau AECOM, wees vrijdag op het belang van een goede opvolging.

‘Zelf zou ik nooit zeggen dat zo’n folie een garantie heeft van 100 jaar. Opvolging is minstens even belangrijk, in het grondwater en in de buurt daarrond. Een gedegen opvolging is altijd nodig’, zei hij daarover.

‘Zo kan het mogelijk zijn dat iets verkeerd geplaatst is, dat er productiefouten zijn of dat de wortels van een boom toch door de folie heen raken. Er is een quasi eeuwigdurende opvolging nodig om eventueel in te kunnen grijpen en te herstellen.’

Leys wees er ook op dat er verschillende soorten van inkapseling zijn. Welk de beste techniek is, is volgens de expert afhankelijk van de site en risico’s.