Mark Cavendish evenaart record van Eddy Merckx met 34ste ritzege in Tour

De Brit van Deceuninck - Quick-Step was na 219 kilometer tussen Nîmes en Carcassonne de snelste in een massasprint en verstevigt zijn groene trui. Michael Mørkøv wordt tweede en de Belg Jasper Philipsen pakt brons.

In Carcasonne dat voor de zevende keer in de geschiedenis van la grande boucle aankomststad was, eindigde de vlakke etappe in een massaspurt. In tegenstelling tot de voorbije drie keer diende zich nu wél een groep aan voor de dagzege. Het overwicht van Deceuninck – Quick-Step was zo groot dat de lead out Michael Mörköv tweede werd voor Jasper Philipsen die zijn derde derde plaats van deze Tour pakte.

Valpartijen

Hét feit van de dag was een zware crash van een dertigtal coureurs op een kleine 62 km van de streep. Het gebeurde in een bocht naar links op een smalle weg met korrelig asfalt en heel veel steentjes. Net op het moment dat het peloton heel hard ging. Sören Kragh Andersen kwam uit de ravijn geklauterd, maar Roger Kluge kon met een zwaar toegetakelde elleboog absoluut niet verder. Waardoor Lotto-Soudal daar gehalveerd werd. Gilbert, De Gendt, Van Moer en Sweeny blijven over. Wat later moest ook de beduusde Simon Yates met hevige rugpijn uit de Tour stappen en diens ploegmaat bij Team BikeExchange, Lucas Hamilton.

Ook Tim De Clercq zat lang naast een plastic wegpaaltje. De West-Vlaming zette helemaal alleen zijn weg verder. Terwijl Deceuninck – Quick-Step met Julian Alaphilippe op kop tot kalmte aanmaande, tot de gevallen collega’s hun plaats opnieuw konden innemen. De Fransman Quinten Pacher dacht zijn moment van glorie gekomen, maar met de tegenwind was hij sowieso een vogel voor de kat. Hij hield er de prijs van de strijdlust aan over. Jan Bakelants ging even op zoek naar hem maar had snel door dat het mission impossible was.

Deceuninck – Quick-Step regeert

Deceuninck – Quick-Step nam in tegenstelling tot donderdag nu wel de koers in handen. Jasper Stuyven kreeg van Tim Declercq géén vrijgeleide, maar heel selectief mochten Pierre Latour (Team TotalEnergies), Omar Goldstein (Israel Start-Up Nation) en Sean Bennett (Qhubeka-NextHash) wel wegrijden. Declercq & Co vonden dat dit hen goed uitkwam, maar toen de voorsprong na de passage op de Côte du Pic Saint-Loup (km 51,5, vierde categorie) tot 4’44’ opliep, begon Deceuninck – Quick-Step het peloton op één lijn te trekken. Er restten nog 157 km tot Carcassonne, hoewel de drie avonturiers niet echt een gevaar betekenden.

Omar Goldstein schreef voor Israël geschiedenis want hij is de allereerste ooit die in een ontsnapping zat in de Tour en won in Fontès ook de tussenspurt. Goldstein telt drie nationale titels: een op de weg en twee in het tijdrijden. Op 53 km van de finish zat de vlucht erop. Dries Devenyns nam voorin dan even de rol over van de onfortuinlijke Tim Declercq. Terwijl Alaphilippe alles op zijn beloop liet en zich reserveerde voor het weekend.

De favorieten

Voor de klassementsrenners begint het zaterdagmiddag opnieuw want dan zet de Tour koers richting de Pyreneeën. Al viel het wel op dat leider Tadej Pogacar in de finale meestal alleen zijn weg moest zoeken.

Richard Carapaz reed achteraan al lek tijdens de officieuze start, maar raakte bijtijds in het peloton, zodat Tourbaas Christian Prudhomme op de voorziene plaats ‘Km 0’ de gestreste meute kon loslaten. Die daarna indommelde en Montredron verrast werd door een brede straat die veranderde in een smalle weg met ruwe, verraderlijke asfalt.

Verder nog iets leuks dat je moet weten?

Vanmiddag in Nîmes ontbrak Michael Gogl (Qhubeka-NextHash). De Oostenrijkse ploegmaat van de ook al opgestapte Victor Campenaerts was de dertigste renner die we sinds Brest van zaterdag 26 juni verloren.

Julian Alaphilippe zette zich vanaf de start bewust achterin om niet mee te spelen in het spervuur van ontsnappingen dat je meestal krijgt bij het begin van een etappe.

Organisator Amaury Sport Organisation (ASO) besliste samen met de rennersvakbond (CPA) en de UCI-wedstrijdjury om vandaag bij wijze van test de 3 km-regel te verleggen naar 4,5 km. Indien er binnen deze zone zich een val voordeed, of mechanisch effect, dan kreeg de renner dezelfde tijd als de groep waarbij hij zich bevond. Het ging niet om een bevriezing van de tijd. De gevarenzone om tijd te verliezen buiten de wil van de renner om werd gewoon met 50 procent uitgebreid in de hoop iets minder nervositeit te hebben in de agglomeratie van Carcassonne. In de zaterdagrit blijft alles opnieuw zoals het was. Net als in de etappe naar Nîmes leek de lange tocht naar Carcassonne een rit die weinig om het lijf zou hebben, maar die massaval veranderde ineens het gegeven. Op naar het derde Tourweekend. Met Quillan van zaterdag en Andorra La Vella van zondag duiken we vol de Pyreneeën in.