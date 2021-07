Ouders halen besmette jongeren op na terugkeer uit Spanje: ‘Ambulances besteld zodat ik niet in quarantaine moet’

De ‘covid-bussen’ uit Spanje zijn vrijdagmorgen toegekomen in ons land, met aan boord 122 jongeren die op reis besmet waren geraakt met het coronavirus. Voor sommige ouders, die nu ook in quarantaine moeten, is dat een streep door de rekening. Eén moeder liet ambulances aanrukken om haar dochter en zeven vriendinnen naar huis te brengen.