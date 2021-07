Rolstoeltennisser Joachim Gérard haalt finale Wimbledon

Joachim Gérard (ITF 4) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van Wimbledon in het rolstoeltennis. De 32-jarige Brusselaar versloeg de vijftigjarige Fransman Stéphane Houdet (ITF 5) in twee sets: 7-5, 7-6 (18-16). De wedstrijd duurde 2 uur en 7 minuten.

Gérard had zich geplaatst voor de halve finale met winst tegen de 23-jarige Brit Alfie Hewett (ITF 2) in drie sets (7-5, 3-6 en 6-3). Houdet had op zijn beurt de Nederlander Tom Egberink (ITF 8), de dubbelpartner van Gérard op Wimbledon, verslagen in drie sets (5-7, 6-2 en 6-1).

In de finale wacht de 29-jarige Brit Gordon Reid (ITF 6), die in zijn halve finale won van de Argentijn Gustavo Fernandez (ITF 3) in drie sets (6-4, 0-6, 6-2).

Gérard won in februari met de Australian Open zijn eerste grandslamtoernooi in het enkelspel. Hij doet op Wimbledon voor de vierde keer mee. Twee keer eerder bereikte hij de halve finales. In het dubbelspel telt hij één eindoverwinning, bij de laatste editie in 2019, op zes deelnames.