‘Bevrijdingsfeest’ zoon van Pierre Van Damme krijgt vorm: ‘Feestvieren met 5.000 mensen’

Het Grote Bevrijdingsfeest dat Tom Van Damme, zoon van vaccinoloog Pierre, al geruime tijd mee wil organiseren, heeft een definitieve locatie gevonden. Op 30 juli worden in het Martinuspark in Deinze 5.000 jongeren verwacht voor een namiddag en avond feestvieren. Dat bevestigt Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze.

Het festival is al weken uitverkocht, maar intussen zouden opnieuw enkele honderden kaarten beschikbaar zijn. Die kaarten zijn voor de jeugd in Deinze.

Volgens burgemeester Vermeulen is de gemiddelde leeftijd van de festivalganger 21 jaar. ‘Deze jongeren hebben al twee jaar lang van alles moeten missen, het wordt tijd dat we hen wat perspectief kunnen geven. En dan is het veel beter en veiliger om dit in een gecontroleerde omgeving te kunnen doen, in plaats van zonder regels te gaan feesten in Lloret de Mar. Want alle bezoekers zullen ofwel volledig gevaccineerd moeten zijn of beschikken over een negatieve PCR-test.’

De jongeren zullen ook het festivalterrein niet kunnen verlaten om na afloop het Deinse uitgaansleven onveilig te maken. ‘Bussen zullen hen vanuit verschillende plaatsen naar het Martinuspark brengen, en hen na afloop weer naar huis brengen’, zegt Vermeulen.

Organisatie

Tom Van Damme treedt op als gezicht van de organisatie, die verder in handen is van Tagmag, een mediaplatform voor jongeren, en Route du Soleil, dat jongerenreizen organiseert. ‘De organisatie heeft ons als stadsbestuur overtuigd met hun aanpak’, zegt de Deinse burgemeester. ‘Een evenement buiten voor 5.000 mensen organiseren is trouwens volledig conform het zomerplan.’

Dat zomerplan maakt zulke grote feesten mogelijk vanaf 30 juli.