In Nederland is ophef ontstaan over een filmpje waarop grondpersoneel met een hesje van luchtvaartmaatschappij KLM te zien is. Zij staan te juichen nadat een vliegtuig richting Marokko de lucht is ingegaan. ‘Oprotten, oprotten’, roepen ze. KLM zegt ‘met afschuw’ kennis te hebben genomen van de video en stelt een onderzoek in.