Politieagent pleit schuldig voor moord Sarah Everard

De Britse politieagent die werd opgepakt voor de moord op de 33-jarige Sarah Everard heeft schuldig gepleit.

Everard verdween in de avond van 3 maart in het zuiden van Londen en haar lichaam werd een week later 75 kilometer ten zuidoosten van de stad levenloos aangetroffen. Twee dagen later werd de agent Wayne Couzens gearresteerd op verdenking van ontvoering, verkrachting en moord.

Wayne Couzens. Foto: AFP

De politieagent had eerder al ontvoering en verkrachting bekend. Nu heeft hij via videolink voor de rechtbank ook schuldig gepleit voor moord.

De agent had zijn slachtoffer voor de ontvoering nog nooit eerder ontmoet, verklaarde procureur Tom Little.

De politie kwam Couzens op het spoor dankzij videobeelden. De agent had een auto gehuurd. In de nacht van haar ontvoering werd hij in Londen met zijn slachtoffer bij de auto gefilmd. De nummerplaat leidde tot een autoverhuurbedrijf in Dover. Zo kon de politie hem identificeren.

Na zijn arrestatie bekende Couzens dat hij Everard had gekidnapt, maar hij ontkende dat hij haar had omgebracht. In zijn verhoren beweerde hij dat een Oost-Europese bende hem bedreigde. Ze eisten dat hij ‘een ander meisje’ zou leveren nadat hij een paar weken eerder een prostituee had onderbetaald. Couzens beweerde dat hij haar aan drie mannen had overgeleverd.

De moord leidde tot spontane protestbijeenkomsten, onder meer door honderden in een park in zuidelijk Londen waarbij de politie hard ingreep, omdat coronaregels werden overtreden. Het politieoptreden werd fel bekritiseerd.

De advocaat van Couzens zegt dat zijn cliënt spijt heeft. Eind september volgt de uitspraak in de zaak. Hij riskeert levenslang.