Vanaf maandag kunnen reizigers zich ook bij apotheek laten testen

Vanaf maandag kan je ook bij meer dan 1.000 van de zowat 4.800 apotheken in ons land terecht voor een negatieve coronatest, bijvoorbeeld om op reis te vertrekken.

Concreet mogen apothekers vanaf maandag snelle antigeentests bij mensen afnemen. Een kwartiertje later weet je de uitslag van de test die zo’n 25 à 30 euro kost, en in verschillende Europese landen ook wordt aanvaard als alternatief voor de (duurdere) PCR-test.

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) beklemtoont dat hierdoor de Belgische testcapaciteit gevoelig wordt opgedreven. ‘Wanneer elke apotheker tien testen per dag afneemt, vergroten we de testcapaciteit met maar liefst 10.000 testen per dag’, aldus voorzitter APB-voorzitter Koen Straetmans. Dat zou de druk kunnen verlichten op onder meer huisartsen en testcentra.

Apothekers die vanaf maandag de snelle antigeentest aanbieden – waarbij net als bij een PCR-test een diepe staalname in de neus nodig is – hebben daar een speciale opleiding voor gekregen. De uitslag van de test wordt officieel geregistreerd via gezondheidsinstituut Sciensano.

De apothekersbond vraagt patiënten die op reis vertrekken wel met aandrang om goed na te kijken of het land van hun reisbestemming een snelle antigeentest aanvaardt en onder welke voorwaarden. ‘Dat blijft de verantwoordelijkheid van de burger.’

