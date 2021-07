Tour past 3 kilometer-regel aan na valpartijen

De wedstrijdjury van de Tour heeft laten weten de tijdopname in de dertiende etappe aan te passen. Normaal wordt deze op drie kilometer van de finish geregistreerd, maar in de etappe richting Carcassonne is besloten om dat al op 4,5 kilometer van de aankomst te doen. Hierdoor zou er minder kans op valpartijen zijn, omdat enkel sprinters zich in de finale wagen.

In een perscommuniqué verwoordt de wedstrijdjury de beslissing als een ‘test gerealiseerd met het oog op een mogelijke revolutie van de 3 kilometer-regel’.

Eerder deze Tour werd deze regel nog enorm bekritiseerd door zowat het halve peloton. In de finale van de derde etappe gebeurde er namelijk een hele reeks van valpartijen in de smalle en gevaarlijke aankomstzone van Pontivy. De renners hadden de avond voordien al via de vakbond CPA aan de UCI gevraagd om de tijdopname van de derde rit te stoppen op acht kilometer van de streep. Hun oproep vond bij de UCI geen gehoor, met alle gevolgen van dien.

Onder andere Peter Sagan en Caleb Ewan kwamen zwaar ten val in Pontivy. De sprinter van Lotto Soudal brak toen zijn sleutelbeen en gaf op. Sagan ging met een pijnlijke knie verder, maar besloot uiteindelijk bij de twaalfde rit niet meer verder te rijden.