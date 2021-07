Al meer dan 50 doden bij brand in voedselfabriek Bangladesh

Bij een enorme brand in een fabriek in Bangladesh zijn nu al zeker 52 mensen om het leven gekomen. Dat is vernomen van de politie. Mogelijk loopt dat aantal nog op: het is nog niet geweten hoeveel mensen zich binnen het fabrieksgebouw bevonden.

Minstens dertig mensen raakten gewond. Het gaat voornamelijk om arbeiders die aan het vuur probeerden te ontsnappen door van één van de zes verdiepingen van het fabrieksgebouw naar beneden te springen.

De fabriek Hashem Food and Beverage, waar snoepjes, noedels en fruitsappen worden gemaakt, ligt in Rupganj, een industriestad in de buurt van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. De brand ontstond donderdag al, en het vuur woedt 24 uur later nog altijd.

Branden komen vaak voor in Bangladesh wegens een gebrek aan respect voor de veiligheidsnormen.