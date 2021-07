Kroonprinses Elisabeth neemt momenteel deel aan een tactische opleiding in het militaire kamp Lagland in Aarlen. Het kamp is voor haar de laatste fase van de eerstejaarsopleiding als leerling-officier aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Vrijdagmorgen werd ze een halve dag gevolgd door de pers en moest ze een hindernissenparcours afleggen.