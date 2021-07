De Spaanse premier en de Litouwse president gaven donderdag een persconferentie op de militaire luchthaven van Šiauliai, in Litouwen. Ze deden dat voor een gestationeerd gevechtsvliegtuig dat onverwacht moest opstijgen. In bovenstaande video ziet u hoe in allerijl de hangar vrijgemaakt moest worden zodat de Spaanse Eurofighter kon vertrekken.