Verdachten aanslag op De Vries worden voorgeleid

De twee mannen die verdacht worden van de aanslag op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. De Vries verschijnen vandaag voor de rechter. Die moet beslissen over de verdere aanhouding van Delano G. en Kamil E., worden morgen voorgeleid.

Dat melden Nederlandse media. Rotterdammer G. (21) is de vermoedelijke schutter, de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik zou achter het stuur gezeten hebben van de vluchtauto. Hoe laat ze worden voorgeleid is nog niet bekend.

De aanslag is niet opgeëist, maar de meeste ingewijden in de Nederlandse onderwereld wijzen naar de omgeving van drugshandelaar Ridouan Taghi. De Vries trad in het proces tegen Taghi op als raadgever van de kroongetuige. Eerder werden de advocaat en de broer van die spijtoptant vermoord.

Volgens de krant De Telegraaf zijn er wel degelijk concrete aanwijzigingen in de richting van Taghi. Zo zou G. de neef zijn van iemand die tot de bende van Taghi behoort.

Over de gezondheidstoestand van De Vries is weinig bekend. Nadat hij dinsdag werd neergeschoten, klonk het dat hij voor zijn leven aan het vechten was. Zijn familie liet donderdagavond nog weten dat de situatie ‘ongewijzigd’ is.