De marktkramers in Harelbeke zijn opnieuw het slachtoffer geworden van een fonteindouche. Voor de tweede maal op korte tijd begonnen de fonteinen water te spuiten tijdens de wekelijkse markt. Burgemeester Alain Top is boos en verontwaardigd door het voorval: ‘Dit is heel jammer en in mijn ogen niet goed te praten.’