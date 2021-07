Populaire boekenreeks ‘De zeven zussen’ krijgt toch een vervolg

De populaire boekenreeks van Lucinda Riley, ‘De zeven zussen’, krijgt een achtste deel. Daarbij zal de Ierse schrijfster niet langer zelf de pen vasthouden: Riley overleed in juni aan kanker.

Met het overlijden van Riley leek de boekenreeks zonder finale ontknoping tot een einde te komen, maar dat is niet zonder haar zoon Harry Whittaker gerekend. Hij zal haar werk verder zetten. Dat maakte Rileys kleine Nederlandse uitgeverij Xander bekend.

‘Voor haar dood vorige maand heeft Lucinda een aantal belangrijke passages geschreven, en heeft ze daarnaast gedetailleerde aantekeningen over het verhaal gemaakt’, klinkt het in een persmededeling. ‘Het was haar uitdrukkelijke wens dat haar oudste zoon Harry de serie zou voltooien, mocht het ergst denkbare gebeuren.’

Whittaker is geen neofiet in de boekenwereld. Eerder werkte hij al samen met zijn moeder aan de Beschermengel-reeks. ‘Mijn moeder heeft mij de geheimen van de serie toe­vertrouwd, en ik zal mijn belofte aan haar nakomen door deze met haar lezers te delen’, schrijft Whittaker.

De bedoeling is dat het boek, dat het verhaal vertelt van de mysterieuze adoptievader, in voorjaar 2023 in de boekhandel ligt.