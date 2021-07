Zon en wolken wisselen elkaar hele dag af

We krijgen vrijdag na het verdwijnen van het lokale ochtendgrijs een afwisseling van zon en wolken, met in het binnenland enkele lokale buien. Aan zee wordt het dan zonnig. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

Tijdens de avond en nacht wordt het overwegend droog met eerst breder wordende opklaringen. In de loop van de nacht trekt er vanuit Frankrijk meer bewolking over het land met tegen de ochtend mogelijk al wat lichte regen in het westen van België. De minima liggen tussen 8 en 14 graden.

Zaterdag is het in het oosten van België eerst nog droog met opklaringen, in het westen zwaarbewolkt met perioden van lichte regen. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt tot betrokken met regen en mogelijk ook felle buien met kans op onweer. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Zondag zijn er tijdens de ochtend opklaringen, maar is het hier en daar nevelig met ook mistbanken in het zuiden. Daarna wordt het wisselend bewolkt en soms ook zwaarbewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden.

Maandag zijn er eerst nog opklaringen over het noordoosten, maar vanaf de Franse grens wordt het snel bewolkt met regen en buien, mogelijk met onweer. Maxima tussen 19 en 22 graden, maar in het noordoosten kan het kwik tot 25 graden klimmen.

Dinsdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het wordt wisselvallig met vooral in de namiddag buien, die soms onweerachtig zijn. Het wordt opnieuw frisser met maxima tussen 16 en 21 graden.