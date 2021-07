Aantal nieuwe ziekenhuisopnames in stijgende lijn

Het aantal covid-patiënten bij wie een opname in Belgische ziekenhuizen noodzakelijk is, is de voorbije week met bijna een vijfde gestegen. De voorbije week moesten gemiddeld 17,9 patiënten per dag worden opgenomen.

Dat blijkt vrijdag uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Woensdag was er sprake van 28 nieuwe opnames, het hoogste dagniveau in twee weken. De stijging van het weekgemiddelde komt niet onverwacht: gisteren leek het kantelpunt tussen daling en stijging weer bereikt.

In totaal liggen er nu nog 250 patiënten met corona in het ziekenhuis, wat wel nog altijd een daling is met 9 procent. Dat komt omdat de uitstroom van eerder opgenomen patiënten momenteel nog steeds hoger ligt dan het aantal nieuw opgenomen patiënten. Er liggen 95 patiënten op de afdeling intensieve zorg (-25 procent).

Ook het aantal nieuwe besmettingen neemt nog altijd toe. In de week van 29 juni tot en met 5 juli hebben elke dag gemiddeld 628 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een stijging met 78 procent in vergelijking met een week eerder.

Er werden in die periode ook wel 47 procent meer testen afgenomen. De positiviteitsgraad is maar zeer licht toegenomen, tot 1,1 procent.

In diezelfde periode zijn gemiddeld 3,3 mensen per dag overleden aan de gevolgen van covid-19. Dat is een daling met 8 procent ten opzichte van de week voordien.

Tot slot blijkt uit de gegevens van Sciensano dat intussen 7,49 miljoen mensen minstens één prik van een coronavaccin hebben gekregen. Dat stemt overeen met 65,0 procent van de Belgische bevolking. Ook zijn al 4,47 miljoen mensen volledig gevaccineerd.