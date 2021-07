Door de verhoging van de minimumpensioenen zal de kostprijs van de vergrijzing zwaarder doorwegen én zullen de kosten ook pas tien jaar later plafonneren. Tegen 2050 gaat bijna een derde van de economie naar vergrijzingskosten, waar dat nu nog een kwart is.

In het jongste rapport van de vergrijzingscommissie worden de kosten van de vergrijzing in België opnieuw hoger ingeschat. De sociale uitgaven die in 2019 al goed waren voor 24,6 procent van de economie ...