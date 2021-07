VS eind augustus weg uit Afghanistan: ‘Afghanen moeten zelf kiezen hoe ze land willen leiden’

Tegen 31 augustus zullen alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan zijn teruggetrokken. Amerikaans president Joe Biden heeft dat gezegd in een eerste uitgebreide verklaring over de toekomst van het land. Ondertussen zou de oprukkende Taliban opnieuw een belangrijke grenspost veroverd hebben.

‘We zijn niet naar Afghanistan gegaan om een natie op te bouwen’ verklaarde Amerikaans president Biden. ‘Het is het alleenrecht en de verantwoordelijkheid van de Afghaanse bevolking om over de toekomst te bepalen en over hoe het land geleid moet worden.’

Biden maakte ook nog bekend dat de VS duizenden Afghaanse tolken zal helpen het land te verlaten.

Eind vorige week hadden de Amerikaanse troepen hun hoofdbasis in Bagram al verlaten. Het ministerie van Defensie maakte dinsdag bekend dat de terugtrekking voor meer dan 90 procent afgerond was. Het vertrek van de Amerikaanse soldaten betekent meteen ook het einde van de Navo-missie in Afghanistan.

Ondertussen zouden troepen van de Taliban oprukken in het westen van Afghanistan. Daar zouden ze onder andere een belangrijke grensovergang naar Iran in handen hebben gekregen. In de voorbije week hadden de Taliban ook al grensposten met Tadzjikistan, Turkmenistan, China en Pakistan veroverd.