Podcasttips | Was Moeder Teresa een sekteleidster? En wat zijn de beste culinaire podcasts?

Klaar voor de ‘hot vax summer’, de nieuwe roaring twenties? De goesting om er deze zomer gevaccineerd en wel in te vliegen is groot, maar houdt die vergelijking met de naoorlogse jaren wel steek? De redactie van DS Vandaag zocht het uit. Alvast een geruststelling voor wie denkt dat je deze maanden het onderste uit de kan zal moeten halen of anders de trein onherroepelijk zal missen: de echte roaring twenties waren pas aan het einde van de jaren twintig in full swing. Nomo fomo!

Voormalige zusters klappen uit de biecht. Foto: IHeartMedia

1. Was Moeder Teresa een sekteleidster?

We hebben allemaal die doos. De doos waar je herinneringen in bewaart, zoals foto’s, oude schriftjes, festivalbandjes of -help!- een verlept macramebandje. Het zijn toegangspoortjes tot oudere versies van jezelf. In The turning: the sisters who left neemt Mary Johnson haar doos erbij. ‘Het zal me helpen om mij beter in te leven in mijn herinneringen’, zegt ze. Ze haalt er een pluk haar van Moeder Teresa uit.

In de nieuwe podcast van het Amerikaanse Iheartmedia spreken de makers met voormalige zusters van Moeder Teresa’s orde van Missionarissen van Naastenliefde. In acht afleveringen komt een donker beeld naar voren van de congregatie. ‘Het is moeilijk om de lijn tussen sekte en religie te trekken’, zegt een van de uitgetreden zusters. Het sektarische karakter valt niet te ontkennen: aanrakingen en vriendschappen onder de zusters zijn verboden, contact met familie is nagenoeg onbestaande en aan de sociale controle valt niet te ontsnappen. De zusters testen hun levenslange gelofte via allerlei ontberingen.

Gelukkig weerstaat host Erika Lantz aan de verleiding om er een sensationele vertelling van te maken. De eerste aflevering ontvouwt zich kalm via de herinneringen van Mary Johnson. Als 19-jarige treedt ze toe tot de Missionarissen van Naastenliefde. Ze bleef er twintig jaar. De montage rekent erop dat je als luisteraar zelf wel slim genoeg bent om er de verontrustende elementen uit te plukken. En die zijn talrijk. Dat Moeder Teresa de gewoonte had om naar zichzelf te verwijzen in de derde persoon (‘Moeder moet eerst met Jezus spreken’) is een grappig detail, maar zo veelzeggend.

Beoordeel Radiolab niet op de cover. Foto: WNYC Studios

2. In de leer bij Radiolab

Don’t judge a book by its cover. Het is mij ook een raadsel waarom Radiolab, een van de beste documentaire-podcasts ooit, zweert bij een doorslagje van het Facebooklogo. Maar afgezien van het logo, valt er veel van hen te leren. Afgelopen weekend volgden DS-journalisten Marjan Justaert en Cathérine De Kock bij hen een workshop op het Oorzaken-festival in Amsterdam.

‘Producers Molly Webster en Annie McEwen zijn twee kwieke dertigers met tonnen ervaring. Het is gemakkelijk om dan geïntimideerd te geraken, maar het was verfrissend om te vernemen dat ook zij vaak beginnen met een toevallig idee. Hoe bijvoorbeeld een gesprekje met een bevlogen verzorger in een aquarium leidde tot de documentaire Octomom over de wondere wereld van octopussen’, blikt Marjan Justaert terug. Benieuwd waar de inspiratie toe zal leiden!

Ongedwongen keukengesprekken met culinaire persoonlijkheden. Foto: Dag en Nacht Media

3. De culinaire podcasttips van Barbara Serulus

We zijn helaas nog niet meteen verlost van het grijze weer. Wie de vakantie daardoor gedwongen binnen spendeert, kan er maar beter het beste van maken in de keuken. Daarom vroeg ik aan culinair journaliste Barbara Serulus om haar favoriete keukenpodcasts met ons te delen in de nieuwsbrief. Je kent Barbara van haar bakkunsten in DS Magazineen misschien ook wel als co-host van De Visdetective, die ik in de allereerste nieuwsbrief aanraadde.

In Het laatste avondmaal bereidt de Nederlandse journalist Samuel Levie samen met culinaire persoonlijkheden een laatste avondmaal. Wat dat avondmaal is, kiezen de gasten zelf. ‘Tijdens het koken ontstaat er een ongedwongen sfeer. De keukenkunsten worden doorspekt met verhalen’, vertelt Barbara. ‘Zo komen soms al dollend serieuzere onderwerpen bovendrijven. Howard Komproe begint bijvoorbeeld over culinaire toe-eigening in de keuken via de Surinaamse roti met kip van Hema die niets meer van doen heeft met Surinaamse roti.’ De recepten vind je achteraf ook online via Vriend van de show, een Nederlands podcastplatform.

Nog meer ongedwongen gesprekken vind je aan de Londense keukentafel van zangeres Jessie Ware en haar moeder Lennie. ‘Het zijn allebei enthousiaste eters’, weet Barbara. ‘En de dynamiek tussen moeder en dochter is onweerstaanbaar. Vooral haar moeder is ontwapenend. Ze heeft de gave om haar gasten op hun gemak te stellen. Het helpt dat ze niet zo snel onder de indruk is van de beroemdheden.’ En die zijn niet van de minste, gaande van Robbie Williams tot Friends-acteur David Schwimmer en Jamie Oliver. Table manners with Jessie Warestaat bekend als een van de beste celebrity-podcasts. Scroll zelf maar eens door de afleveringen en kies er eentje uit die je nieuwsgierigheid wekt.

Een suggestie van Barbara: ‘De latere afleveringen zijn gemaakt via Zoom. Luister beter eentje waar ze de gasten in levenden lijve ontvangen. Bijvoorbeeld die waar Londens burgemeester Sadiq Khan op bezoek komt tijdens de ramadan.’

‘Wat eten we’ is een van de meest geliefde rubrieken uit DS Magazine. Of toch door mij. Barbara gaat daarin op zoek naar de roots van één bepaald ingrediënt en geeft er en passant enkele recepten of ideeën bij. Gastropod doet een beetje hetzelfde. ‘Ik haal er wel eens de mosterd’, geeft Barbara lachend toe. Al ligt de focus er nog meer op geschiedenis en wetenschap. ‘Ik ben zelf niet zo wetenschappelijk aangelegd, maar ze krijgen begrippen als omega 3 of CRISPR wel heel bevattelijk uitgelegd.’

Na dit driegangenmenu, nog twee Nederlandstalige kookpodcasts als uitsmijter. In Kaas proeven twee Nederlandse kaasverkopers verschillende kazen. ‘Ze leggen het heel zintuiglijk uit, alsof je letterlijk meeproeft’, aldus Barbara. In Wat schaft de podcast gaan twee keukenpuristen op zoek naar ‘de perfecte manier’ om iets klaar te maken. Zelfs al moeten ze daarvoor tot twintig keer toe een kip bereiden.

