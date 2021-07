Besmette jongeren mogen naar huis, maar moeten daar in isolatie

De bussen van reisorganisatie Jongerentravel hebben toestemming om via Frankrijk naar ons land te reizen met aan boord 110 besmette jongeren, overwegend minderjarigen. De twee autobussen vertrekken wellicht tegen 19 uur in Lloret de Mar en worden morgenvoormiddag in ons land verwacht. Bij aankomst zullen de besmette jongeren de isolatieregels moeten volgen.