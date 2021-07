Nummer één van de wereld Ashleigh Barty en Karolina Pliskova spelen vrouwenfinale op Wimbledon

Nummer één van de wereld Ashleigh Barty en Karolina Pliskova hebben zich donderdag geplaatst voor de vrouwenfinale op Wimbledon.

De 25-jarige Australische Ashleigh Barty (WTA 1)versloeg in haar halve eindstrijd de Duitse Angelique Kerber (WTA 28) na één uur en 29 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/3)). Barty geraakte op Wimbledon in het verleden nooit verder dan een vierde ronde, in 2019. Dat jaar won ze ook Roland Garros. Dit jaar kon ze nog geen topprestaties afleveren op de grandslamtoernooien Australian Open (kwartfinales) en Roland Garros (tweede ronde).

Ze speelt zaterdag voor haar twaalfde WTA-titel, haar vierde dit jaar. Eerder won ze in 2021 de toernooien in Melbourne, Miami en Stuttgart. Ze verloor de eindstrijd in Madrid.

Karolina Pliskova. Foto: AP

De tegenstander van Barty in de finale is Karolina Pliskova (WTA 13). De 29-jarige Tsjechische versloeg in haar halve finale de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 4) na één uur en 56 minuten tennis in drie sets (5-7, 6-4 en 6-4).

Het wordt voor Pliskova haar tweede grandslamfinale na de verloren eindstrijd vijf jaar geleden op de US Open tegen Angelique Kerber. Ze speelt zaterdag in de finale voor haar zeventiende WTA-titel, haar eerste dit jaar. Ze verloor in mei wel al de finale in Rome.

Het wordt het achtste onderlinge duel tussen Pliskova en Barty. De Australische won tot dusver vijf keer.